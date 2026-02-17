|
Tameer Jordan verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Tameer Jordan hat am 14.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Tameer Jordan hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,05 JOD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,010 JOD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 65,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 0,7 Millionen JOD. Im Vorjahreszeitraum waren 2,0 Millionen JOD in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 64,65 Prozent auf 6,93 Millionen JOD. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 2,45 Millionen JOD gelegen.
