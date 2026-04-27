Tamil Nadu Newsprint Papers hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Tamil Nadu Newsprint Papers hat am 24.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 34,72 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,20 INR je Aktie generiert.

Tamil Nadu Newsprint Papers hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12,72 Milliarden INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,37 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 35,80 INR beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,540 INR je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Tamil Nadu Newsprint Papers mit einem Umsatz von insgesamt 46,45 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 45,01 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 3,20 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at