Tamil Nadu Newsprint Papers legte Quartalsergebnis vor

Tamil Nadu Newsprint Papers hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,83 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -1,070 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,40 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11,42 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11,47 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at