Tamil Nadu Newsprint Papers stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Tamil Nadu Newsprint Papers hat am 27.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 1,17 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tamil Nadu Newsprint Papers 0,370 INR je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat Tamil Nadu Newsprint Papers mit einem Umsatz von insgesamt 11,10 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,15 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 21,38 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at