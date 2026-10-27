Tamilnad Mercantile Bank: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Tamilnad Mercantile Bank stellte am 26.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 28,49 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tamilnad Mercantile Bank noch ein Gewinn pro Aktie von 20,05 INR in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tamilnad Mercantile Bank in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26,58 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 20,52 Milliarden INR im Vergleich zu 16,21 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at