Tamilnad Mercantile Bank gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Tamilnad Mercantile Bank hat am 04.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 21,57 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 18,96 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16,65 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,20 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at