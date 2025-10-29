Tamilnad Mercantile Bank öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Tamilnad Mercantile Bank hat am 27.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 20,05 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 19,15 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 16,21 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 15,65 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at