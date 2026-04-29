Tamilnad Mercantile Bank: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Tamilnad Mercantile Bank lud am 27.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS lag bei 23,60 INR. Im letzten Jahr hatte Tamilnad Mercantile Bank einen Gewinn von 18,44 INR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite standen 17,92 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15,42 Milliarden INR umgesetzt.

Tamilnad Mercantile Bank hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 84,47 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 74,68 INR je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 66,96 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,15 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Tamilnad Mercantile Bank einen Umsatz von 61,35 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at