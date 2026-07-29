Tamilnad Mercantile Bank: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Tamilnad Mercantile Bank lud am 27.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 25,99 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tamilnad Mercantile Bank 19,25 INR je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig wurden 19,01 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tamilnad Mercantile Bank 16,17 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at