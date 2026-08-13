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13.08.2026 06:31:29
Tamilnadu Petroproducts präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Tamilnadu Petroproducts präsentierte in der am 11.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 8,90 INR. Im Vorjahresviertel waren 3,92 INR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Tamilnadu Petroproducts im vergangenen Quartal 7,80 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 68,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tamilnadu Petroproducts 4,63 Milliarden INR umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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