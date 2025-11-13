Tamilnadu Petroproducts stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Tamilnadu Petroproducts hat sich am 11.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,81 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,520 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Tamilnadu Petroproducts im vergangenen Quartal 4,57 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tamilnadu Petroproducts 4,50 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at