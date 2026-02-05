Tamilnadu Petroproducts stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Tamilnadu Petroproducts stellte am 04.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,21 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,30 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,21 Milliarden INR – das entspricht einem Minus von 8,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,60 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at