Tamilnadu Petroproducts: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Tamilnadu Petroproducts präsentierte am 19.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,90 INR. Im Vorjahresviertel waren 2,99 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,25 Milliarden INR – das entspricht einem Minus von 72,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,55 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 10,83 INR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Tamilnadu Petroproducts ein Gewinn pro Aktie von 6,49 INR in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 19,74 Prozent auf 14,66 Milliarden INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 18,27 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at