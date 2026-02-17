Tamilnadu Steel Tubes vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Tamilnadu Steel Tubes hat am 14.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,01 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,040 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 17,69 Prozent auf 189,6 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 161,1 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at