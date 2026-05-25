Tamilnadu Steel Tubes: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Tamilnadu Steel Tubes hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 23.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -0,07 INR. Ein Jahr zuvor waren -0,100 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 256,7 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 203,5 Millionen INR umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,110 INR beziffert. Im Vorjahr hatte Tamilnadu Steel Tubes 0,190 INR je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 918,57 Millionen INR – ein Plus von 24,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Tamilnadu Steel Tubes 738,58 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at