Tamilnadu Telecommunications stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Tamilnadu Telecommunications hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,81 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,210 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -3,260 INR. Im Vorjahr waren -3,450 INR je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at