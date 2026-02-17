|
17.02.2026
Tamkeen Human Resources Company Registered hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Tamkeen Human Resources Company Registered hat am 15.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0,71 SAR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,630 SAR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite standen 251,9 Millionen SAR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 213,7 Millionen SAR umgesetzt.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 3,59 SAR gegenüber 3,23 SAR im Vorjahr.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 40,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 721,63 Millionen SAR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 1,01 Milliarden SAR ausgewiesen.
