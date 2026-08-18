Tamkeen Palestinian Insurance Company Registered: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Tamkeen Palestinian Insurance Company Registered hat am 16.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,03 USD, nach 0,020 USD im Vorjahresvergleich.

Tamkeen Palestinian Insurance Company Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13,6 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 48,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at