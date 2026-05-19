Tamkeen Palestinian Insurance Company Registered legte Quartalsergebnis vor

Tamkeen Palestinian Insurance Company Registered hat am 17.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,02 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Tamkeen Palestinian Insurance Company Registered ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,020 USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Tamkeen Palestinian Insurance Company Registered 11,2 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at