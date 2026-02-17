Tamkeen Palestinian Insurance Company Registered stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Tamkeen Palestinian Insurance Company Registered hat am 15.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,03 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Auf der Umsatzseite hat Tamkeen Palestinian Insurance Company Registered im vergangenen Quartal 10,5 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tamkeen Palestinian Insurance Company Registered 9,1 Millionen USD umsetzen können.

Tamkeen Palestinian Insurance Company Registered hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,080 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,090 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 38,97 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 39,61 Millionen USD ausgewiesen.

