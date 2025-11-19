Tamkeen Palestinian Insurance Company Registered zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Tamkeen Palestinian Insurance Company Registered ließ sich am 16.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Tamkeen Palestinian Insurance Company Registered die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,58 Prozent auf 10,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at