Tamron hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Tamron hat am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 21,60 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 25,05 JPY je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tamron in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,38 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 24,80 Milliarden JPY im Vergleich zu 22,26 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at