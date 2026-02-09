Tamron präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Tamron hat am 06.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 10,59 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 13,96 JPY je Aktie erzielt worden.

Tamron hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 21,97 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 20,02 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 72,79 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 87,90 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 85,07 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 3,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 88,48 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at