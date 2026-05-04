Tamron präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Tamron hat am 01.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 16,82 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 17,43 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tamron in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,97 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 18,49 Milliarden JPY im Vergleich zu 19,45 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at