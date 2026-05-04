|
04.05.2026 06:31:29
Tamron präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Tamron hat am 01.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 16,82 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 17,43 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tamron in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,97 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 18,49 Milliarden JPY im Vergleich zu 19,45 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!