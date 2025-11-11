Tamura hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Tamura äußerte sich am 10.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,93 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,77 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 29,32 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,68 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tamura einen Umsatz von 28,01 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at