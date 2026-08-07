Tamura hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Tamura hat am 05.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Tamura hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 38,25 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,03 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 32,78 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28,87 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at