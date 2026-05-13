Tamura öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Tamura hat am 11.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 25,70 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Tamura ein Ergebnis je Aktie von 11,63 JPY vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Tamura 33,79 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 31,42 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -17,290 JPY. Im Vorjahr waren 34,03 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 123,56 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 114,05 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at