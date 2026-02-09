Tamura stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Tamura hat am 06.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 4,45 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 10,87 JPY je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Tamura 31,58 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 30,18 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at