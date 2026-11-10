Tamura zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Tamura hat am 09.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 19,57 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,930 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 38,35 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 30,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 29,32 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at