02.03.2026 06:31:29

Tan Chong Motor mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Tan Chong Motor stellte am 27.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,12 MYR. Im Vorjahresquartal hatten -0,100 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 487,3 Millionen MYR – das entspricht einem Abschlag von 4,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 511,2 Millionen MYR erwirtschaftet worden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,300 MYR. Im Vorjahr hatten -0,330 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,29 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,11 Milliarden MYR umgesetzt, gegenüber 2,08 Milliarden MYR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:20 Februar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
07:10 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen
01.03.26 KW 9: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. im Februar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 9

Börse aktuell - Live Ticker

Eskalation im Nahen Osten: Asiens Börsen mehrheitlich schwächer
Die Märkte in Fernost sind am Montag mehrheitlich im Minus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen