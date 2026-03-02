|
02.03.2026 06:31:29
Tan Chong Motor mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Tan Chong Motor stellte am 27.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,12 MYR. Im Vorjahresquartal hatten -0,100 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 487,3 Millionen MYR – das entspricht einem Abschlag von 4,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 511,2 Millionen MYR erwirtschaftet worden.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,300 MYR. Im Vorjahr hatten -0,330 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,29 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,11 Milliarden MYR umgesetzt, gegenüber 2,08 Milliarden MYR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
