Tan Chong Motor hat am 23.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,03 MYR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,090 MYR erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tan Chong Motor in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 13,79 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 457,3 Millionen MYR. Im Vorjahresviertel waren 530,5 Millionen MYR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at