Tan Chong Motor: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Tan Chong Motor hat am 21.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,09 MYR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Tan Chong Motor ein Ergebnis je Aktie von -0,140 MYR vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,66 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 530,5 Millionen MYR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 462,7 Millionen MYR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at