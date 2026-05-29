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29.05.2026 06:31:29
Tan Chong Motor: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Tan Chong Motor hat am 28.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,02 MYR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,010 MYR je Aktie erzielt worden.
Tan Chong Motor hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 457,8 Millionen MYR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 17,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 553,0 Millionen MYR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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