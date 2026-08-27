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27.08.2026 06:31:29
Tan Chong Motor stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Tan Chong Motor hat am 26.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,03 MYR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Tan Chong Motor ein Ergebnis je Aktie von -0,090 MYR vermeldet.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 12,42 Prozent zurück. Hier wurden 471,9 Millionen MYR gegenüber 538,8 Millionen MYR im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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