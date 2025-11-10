TANABE ENGINEERING hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

TANABE ENGINEERING lud am 07.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 84,07 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TANABE ENGINEERING 65,44 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 12,89 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 13,23 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at