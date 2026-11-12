TANABE ENGINEERING: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

TANABE ENGINEERING hat am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 78,26 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 84,07 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 13,40 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13,23 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at