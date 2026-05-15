TANABE ENGINEERING stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

TANABE ENGINEERING gab am 13.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 124,06 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 49,49 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 14,27 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12,54 Milliarden JPY umgesetzt.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 328,95 JPY, nach 247,47 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,02 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 52,37 Milliarden JPY, während im Vorjahr 50,83 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at