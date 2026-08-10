TANABE ENGINEERING: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

TANABE ENGINEERING stellte am 07.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 70,93 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TANABE ENGINEERING 53,30 JPY je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,03 Prozent auf 12,82 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11,65 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at