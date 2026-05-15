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15.05.2026 06:31:29
Tanabe Management Consulting: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Tanabe Management Consulting hat am 13.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Es stand ein EPS von 5,45 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tanabe Management Consulting noch ein Gewinn pro Aktie von 3,92 JPY in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,92 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,40 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 33,92 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 30,80 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 16,28 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 11,96 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 14,54 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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