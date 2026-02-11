|
Tanabe Management Consulting gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Tanabe Management Consulting präsentierte am 10.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 11,24 JPY gegenüber 11,59 JPY im Vorjahresquartal.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,15 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,71 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 4,48 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
