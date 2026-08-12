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12.08.2026 06:31:29
Tanabe Management Consulting: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Tanabe Management Consulting hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 5,00 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,91 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tanabe Management Consulting in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,49 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,84 Milliarden JPY im Vergleich zu 3,30 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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