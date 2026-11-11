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11.11.2026 06:31:29
Tanabe Management Consulting verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Tanabe Management Consulting hat am 10.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 11,48 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 13,32 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4,40 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 4,36 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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