Tanabe Management Consulting: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Tanabe Management Consulting hat am 10.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 13,32 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 9,53 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 21,54 Prozent auf 4,36 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,58 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at