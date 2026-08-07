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07.08.2026 06:31:29
TANAKA: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
TANAKA ließ sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat TANAKA die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
TANAKA hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 43,20 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 20,15 JPY je Aktie gewesen.
Im abgelaufenen Quartal hat TANAKA 11,75 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 25,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9,36 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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