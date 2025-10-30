TANAKA CHEMICAL verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

TANAKA CHEMICAL präsentierte in der am 28.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,47 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte TANAKA CHEMICAL ein EPS von -3,590 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,19 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 23,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,34 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at