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15.05.2026 06:31:29
TANAKA gewährte Anlegern Blick in die Bücher
TANAKA hat am 12.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS wurde auf 38,31 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TANAKA 27,23 JPY je Aktie verdient.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12,88 Milliarden JPY – ein Plus von 10,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TANAKA 11,70 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 119,28 JPY. Im Vorjahr waren 108,95 JPY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite standen 44,11 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 41,45 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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