TANAKA hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

TANAKA gab am 05.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS belief sich auf 39,65 JPY gegenüber 40,19 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,37 Milliarden JPY – ein Plus von 0,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TANAKA 11,27 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at