TANAKA präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

TANAKA hat am 10.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 21,17 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte TANAKA ein EPS von 24,96 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 10,51 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,98 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at