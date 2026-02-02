|
02.02.2026 06:31:29
TANAKA SEIMITSU KOGYO: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
TANAKA SEIMITSU KOGYO gab am 30.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS belief sich auf 44,02 JPY gegenüber 54,51 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
TANAKA SEIMITSU KOGYO hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,24 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10,97 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen rutschen ab
In Fernost geht es zum Start in den Februar deutlich nach unten.