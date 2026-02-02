TANAKA SEIMITSU KOGYO: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

TANAKA SEIMITSU KOGYO gab am 30.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS belief sich auf 44,02 JPY gegenüber 54,51 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

TANAKA SEIMITSU KOGYO hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,24 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10,97 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at