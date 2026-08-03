TANAKA SEIMITSU KOGYO hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

TANAKA SEIMITSU KOGYO hat am 31.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 147,97 JPY. Im Vorjahresviertel hatte TANAKA SEIMITSU KOGYO 50,02 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11,67 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,84 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at